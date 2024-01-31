كيفية صنع «ملمع الزجاج المنزلي».. طريقة بسيطة للحصول على نتائج فعالة

ملمع الزجاج المنزلي هو أحد المنتجات الشهيرة التي يحتاجها المنزل لتنظيف يصل درجته حد الكريستال؛ وفي هذه الفترة مع سقوط الأمطار واتساخ الزجاج المنزلي، تعرف في خطوات بسيطة على طريقة صنع ملمع الزجاج المنزلي، بطريقة بسيطة واقتصادية للحصول على نتائج لامعة، مثل الكريستال ينظف لك الزجاج في دقائق بسيطة، ويمكنك استخدامه في تنظيف أسطح المكتب بحسب موقع «thespruce» البريطاني.

مكونات صنع ملمع زجاج منزلي

- زجاجة رذاذ فارغة.

-ملعقة.

-كوب ماء.

-ملعقة كبيرة خل.

-1/4 كوب خل أبيض.

-ملعقة كبيرة نشا الذرة.

-2 كوب ماء.

طريقة صنع ملمع زجاج منزلي

ولصنع ملمع الزجاج المنزلي بطريقة بسيطة واقتصادية للحصول على نتائج لامعة كـ الكريستال، قومي بخلط مكونات التنظيف بعناية في زجاجة رذاذ جديدة فارغة، يمكنك إضافة الكحول حتى يصبح قويًا.

-رجي زجاجة الرش جيدًا قبل رش المنظف لخلط المحلول أثناء الاستخدام، استمر في المسح حتى يصبح الزجاج نظيفًا؛ إذا تركت أي منظف على السطح، فإن نشا الذرة يترك بقايا.

- أفضل قطعة قماش منزلية الصنع للنوافذ هي صحيفة عادية بالأبيض والأسود، مجانية وقابلة لإعادة التدوير، ويترك الزجاج والمرايا بدون خطوط أو وبر؛ حيث تترك الخرق أو الأقمشة القطنية والمناشف الورقية الكثير من الوبر، وتعتبر المناشف الورقية مضيعة للورق.

-لا تعد استخدام زجاجة رذاذ كانت تحتوي في السابق على نوع آخر من المنظفات؛ وهذا يلغي احتمال حدوث تفاعل كيميائي خطير بين المكونات الجديدة والمنظف القديم.

- بعد الاستخدام ضع علامة على زجاجة الرش على أنها «منظف زجاج» واحتفظ بها في مكان آمن، حيث لن تتمكن الحيوانات الأليفة أو الأطفال الفضوليين من الوصول إليها.

-طريقة أخرى لصنع ملمع منزلي.

-زجاجة رذاذ.

-قياس الكؤوس أو الملاعق .

-الخل الأبيض المقطر أو خل التنظيف.

-ماء مقطر.

-زيت أساسي .

-قلم.

-أقمشة أو صحف من الألياف الدقيقة.

طريقة التحضير:

-لصنع ملمع زجاج منزلي املأ زجاجة رذاذ نظيفة بأجزاء متساوية من الخل الأبيض والماء المقطر، ثم قم بتسمية الزجاجة.

-أضف حوالي 10 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك إلى محلول زجاجة الرش لتقليل رائحة الخل على المدى القصير، ثم يهز جيدا لخلطه.