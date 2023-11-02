القبض على المتهم بتحطيم زجاج سيارة وسرقتها في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، متضمنًا تضرر صاحب الحساب من تحطيم زجاج سيارته وسرقة بعض المحتويات منها أمام إحدى محطات الوقود بطريق بنها الحر بالقليوبية.

وتبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية في القليوبية من صاحب الحساب اكتشافه تحطيم زجاج السيارة خاصته وسرقة حقيبة بداخلها متعلقاته، ومبلغ مالي حال توقفها أمام إحدى محطات الوقود، وضبط مرتكب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، واعترف بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولّت النيابة العامة التحقيق.