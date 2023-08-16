سائق ومسعف ينقذان حياة طفل بعد ابتلاعه «بلية زجاج» في بني سويف 

أنقذ سائق ومسعف بوحدة إسعاف انفسط بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، طفلا من الموت المحقق بعد ابتلاعه جسمًا غريبًا «بلية زجاج»، أثناء لهوه.

وفوجئ المسعف محمد صلاح والسائق عبد التواب قطب بدخول أهلية طفل عليهم داخل وحدة الإسعاف، يحملان طفلا صغيرا لا يتعدى عمره 3 سنوات، في حالة صحية صعبة بعد ابتلاعه جسم غريب «بلية زجاج»، أثناء لهوه، مما أدى إلى انسداد مجرى التنفس بشكلٍ كبير للغاية، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ الطفل.

استخراج البلية من الطفل

وتمكن السائق والمسعف بمرفق اسعاف بني سويف نتيجة التدريبات المستمرة على التعامل مع جميع حالات الطوارئ، من التعامل مع حالة الطفل الصغير بشكل عاجل، إنقاذ حياته واستخراج الجسم الغريب «بلية زجاج» من مجرى التنفس وإنقاذه من الموت المحقق.