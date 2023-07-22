عقوبة وجود شرخ في زجاج السيارة الأمامي.. خبير مروري يوضح

كثير من أصحاب السيارات يسيرون على الطرق بينما يكون الزجاج الأمامي للسيارة به «شرخ»، دون أن يعلموا أن هذا الكسر البسيط يعرضهم لعقوبة قانونية، لا يجوز التصالح فيها، وتستوجب إيقاف الرخصة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الإجراءات القانونية حال ضبط السيارة بها شرخ أو كسر في الزجاج الأمامي للسيارة.

ماذا يحدث حال ضبط السيارة بها شرخ أو كسر للزجاج الأمامي

وحول الموقف القانوني؛ يقول اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن»، إنه في حالة ضبط السيارة في أحد الأكمنة المرورية، وتم اكتشاف كسر أو شرخ في الزجاج الأمامي للسيارة، فيتم سحب رخصة القيادة والتسيير لقائد السيارة، نظرا لخطورة ذلك على قائد السيارة ومن معه وعلى الآخرين أيضا، وفي هذه الحالة يجيب على قائد السيارة خلال 24 ساعة تغيير زجاج السيارة التالف والتوجه إلى وحدة الترخيص التابع لها لإجراء فحص فني للسيارة، ويتم تعليق رخصة القيادة من شهر إلى 3 أشهر وغرامة مالية من 500 إلى 1000 جنيه.

مخالفات مرورية لا يجوز التصالح عليها

وبالحديث عن المخالفات والعقوبات المرورية التي لا يجوز التصالح عليها، فهناك بعض الحالات تتضاعف العقوبة فيها على قائد المركبة، وذلك عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية، ومن المخالفات التالي:

- قيادة مركبة بدون لوحات أو التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية.

- تعمد طمس اللوحات المعدنية

- قيادة مركبة خالية من الفرامل.

- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.

- السير عكس الاتجاه.

- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.

- تعمد تعطيل حركة المرور.

- الاعتداء على أحد أفراد المرور.

- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.

- تركيب زجاج ملون يحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه.

- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصوره غير شرعية.

- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.

- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.

- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة).