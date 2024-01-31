إيهاب فهمي: أفتخر بأنني من تلاميذ رشوان توفيق

قال الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والفنون الشعبية، إنه يفتخر بشكل دائم أنه من تلاميذ الفنان القدير رشوان توفيق، واصفًا إياه بالفنان العظيم أخلاقيًا ومهنيًا.

وأضاف «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنان رشوان توفيق نجح في تحقيق المعادلة الصعبة في الالتزام بالفن رغم مسؤولياته الكثيرة، والحفاظ على قيمة الأعمال الفنية التي يقدمها، لافتا إلى أنه شارك معه من قبل في سهرة تليفزيونية بعنوان «الورث المفقود»، وكان يجسد خلالها رشوان توفيق شخصية أب بخيل وشرير ولكنه أبدع خلاله.

وتابع الفنان إيهاب فهمي، أن القدير رشوان توفيق يتمتع بتاريخ فني كبير، مضيفا أنه يشعر بالفخر لأن آخر وقوف للفنان رشوان توفيق على المسرح في فترة توليه رئاسة المسرح الكوميدي عام 2019.

وانطلقت مساء الليلة، احتفالية تكريم الفنان رشوان توفيق، بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وبرعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وبحضور عدد كبير من الفنانين من بينهم سميحة أيوب، محمود حميدة، دنيا عبد العزيز، محمد رياض وآخرين.