سميحة أيوب: رشوان توفيق كان يبكيني يوميا

تحدثت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، عن أول لقاء جمعها مع الفنان رشوان توفيق، من خلال ترشيحه في عمل مسرحي معها مازحة: «قالولي فيه واحد زي القمر اسمه رشوان، ولما شوفته فعلا لقيته زي القمر، وعينه في الأرض، وعنده حياء شديد، فقلت لهم عنده عيب واحد، وهو إنه مؤدب جدا».

وأضافت على هامش تكريمه بالمركز القومي للمسرح، أنه شارك معها بعمل مسرحي فى بدايتهما الفنية، وكان يجسد شخصية حبيبها، وكانت تعشقه، لكن تم قتله في منتصف طريقه إليها، لتقوم برثائه في مونولوج طويل، قائلة: «كنت ببكي فى كل ليلة عرض للمسرحية، وبتنزل دموعي وهو واقف فى الكواليس، بيقولي ربنا يديكي الصحة ويحفظك».

وأوضحتت سيدة المسرح العربى سميحة أيوب: «كنا بننم من وراه، لكن هو فنان عظيم طول عمره، وفنه عظيم باختياراته، لكنه ما زال ممنوعا من الصرف»، ليرد عليها رشوان توفيق قائلا: «دة أكبر شرف ليا إني وقفت قدامك على خشبة المسرح».