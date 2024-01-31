رشوان توفيق: تتلمذت على يد جورج أبيض.. وبدأت التمثيل في العاشرة من عمري

انطلقت منذ قليل، احتفالية تكريم الفنان رشوان توفيق بالمركز القومي للمسرح والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وبحضور العديد من نجوم الفن؛ للاحتفاء بمسيرته الفنية الطويلة، من بينهم محمود حميدة، سميحة أيوب، دنيا عبد العزيز، محمد رياض، سميرة عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين.

وكشف الفنان رشوان توفيق، خلال فيديو تمّ عرضه خلال الاحتفالية، عن بدايته في مشواره الفني، قائلا: «بدأت مسيرتي الفنية وعمري 10 سنوات، بدور بسيط، لكن كان عندي شغف بالتمثيل، وبعدها بدأت في تقديم البرامج التلفزيونية، وبعدها الإخراج عن طريق الصدفة، لكن ظل عندي حبي للتمثيل».

وأضاف «رشوان»، أنّه تتلمذ على أيدي عمالقة في معهد التمثيل، من بينهم چورچ أبيض، ونبيل الألفي، وحمدي غيث».