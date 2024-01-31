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البنك المركزي: لم نصدر أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي اليومي

كتب:

منة العشماوي
08:23 م | الأربعاء 31 يناير 2024
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أكد البنك المركزي على عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل، وذلك ترسيخا لمبدأ الشمول المالي واتساقا مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كل البنوك.

ويهيب البنك المركزي بضرورة توخي الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي.

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