هل يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة على اجتماع المركزي غدا

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماع قبل قليل، عن قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وبدأ البعض يتساءلون: هل يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة على قرارات اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده غداً الخميس.

هل يؤثر تثبيت سعر الفائدة بأمريكا على قرارات اجتماع المركزي غداً؟

يتوقع الدكتور بلال فضل، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، سيكون له تأثير على قرارات البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، والذي من المنتظر أن تعقده لجنة السياسة النقدية غداً الخميس، موضحاً أنه قد يؤثر بالإعلان عن تثبيت سعر الفائدة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة سيتم الاستناد عليه في تحديد سعر الفائدة في مصر، لأننا نستورد بجزء كبير من العملة الأمريكية، ولدينا أزمة في سلة العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار.

وأضاف «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البنك المركزي المصري يدور في فلك البنوك المركزية حول العالم، وسياسة التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية برفع أسعار الفوائد في نهاية 2023 ونهاية 2022، بدأت تؤتي ثمارها بانخفاض نسبي تدريجي في معدلات التضخم، مشيراً إلى أنه في مصر الأمر مختلف قليلاً، لأن جزءاً كبيراً من العملة الأجنبية يتم تدبيرها لتوفير احتياجات الشعب الأساسية.