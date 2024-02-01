خريطة معارض «أسبوع الإسكندرية للصورة».. 6 أماكن ثقافية تزورها مجانا

ينطلق، خلال ساعات، فعاليات أسبوع الإسكندرية للصورة، وذلك في 6 أماكن مهمة بمناطق سياحية مميزة، وذلك في حيز جغرافي صغير.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل خريطة معارض أسبوع الإسكندرية للصورة في 6 أماكن سياحية وثقافية، يمكن التجول بينها سيرا على الأقدام في منطقة شارع فؤاد، بدءاً من 6 باب شرق إلى المتحف اليوناني الروماني، وإميد إيست، وبساريا للفنون، والمركز الثقافي الفرنسي، وآخر نقطة هي مركز الجيزويت الثقافي.

معارض أسبوع الإسكندرية للصورة

وتتضمن فعاليات أسبوع الإسكندرية للصورة، إقامة هذه المعارض:

- معرض القصة الرومانية لهينار شريف وعادل عصام في المتحف اليوناني الروماني من 1 إلى 10 فبراير.

- معرض ستوديو بدوي الأرشيفي في المتحف اليوناني الروماني من 1 إلى 10 فبراير.

- معرض الأسطورة فاروق إبراهيم في الإميد إيست من 2 الى 10 فبراير.

- معرض عالمي من «world Press Photo» عن قصص نساء ملهمات من 1 إلى 21 فبراير لهبة خميس، في المعهد الفرنسي.

- معرض سرد الإسكندرية والدلتا في بساريا للفنون، و6 باب شرق والمعهد الفرنسي من 1 إلى 10 فبراير.

- معرض «Egypt Press Photo» للفائزين بالصور الصحفية، وتابع لشعبة التصوير بنقابة الصحفيين من 2 الى 10 فبراير، في الجيزويت.

- معرض سرد، وهو عبارة صور فردية، من 2 إلى 10 فبراير، في الجيزويت.

- معارض المعهد الفرنسي من 9 صباحا إلى 9 مساءا يوميا عدا الجمعة، والسبت من 10 صباحا إلى 8 مساء.

- معارض 6 باب شرق يوميا من 2 إلى 9 مساء.

- معارض بساريا من 3 إلى 10 مساء.

- معارض الجزويت من 11 صباحا إلى 9 مساء.

- المتحف اليوناني الروماني من 9 صباحا إلى 5 مساء.