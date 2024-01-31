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معرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يستضيف الدكتور علي جمعة في «سيرة ومسيرة» غدا

كتب:

إسراء سليمان
11:10 م | الأربعاء 31 يناير 2024
الدكتور علي جمعه

الدكتور علي جمعه

يناقش جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، غدًا الخميس، مخاطر الصهيونية العالمية وسبل مواجهتها، في إطار سلسلة «محطات في مسيرة عالم أزهري»، إذ يستضيف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويدير الندوة الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

كما يعقد الأزهر الشريف، ندوة تثقيفية بعنوان «الصهيونية العالمية أطماعها.. آثارها.. مواجهتها»، يحاضر فيها اللواء أركان حرب محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور صلاح شلبي، أستاذ القانون الدولي العام والمنظمات الدولية المتفرغ كلية الشريعة والقانون بدمنهور.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم «4»، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.