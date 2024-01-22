علي جمعة يكشف عن آية قرآنية للشفاء من المرض (فيديو)

يعد الدعاء للمريض من الأمور التي يحرص كثيرون على البحث وتعلم الصيغة الصحيحة لها، من أجل رفع الداء والابتلاء عن الشخص الذي يتألم، بالإضافة إلى كون الدعاء والتضرع إلى الله من الأمور التي حث الله النبي صلى الله عليه وسلم عليها، والدعاء لا يتعارض مع التداوي والبحث عن سبل العلاج.

آية قرآنية للشفاء من المرض

وكشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن آية قرآنية في سورة الأنبياء يتلوها المريض أملاً أن يشفيه الله ويرفع عنه البلاء، وتلك الآية هي قوله تعالى: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

صيغة الدعاء للمريض

وقال مفتي الجمهورية السابق، إنه بالإضافة إلى المواظبة على قراءة تلك الآية فإن المريض عليه الحرص بدعاء الله، وجاءت صيغة الدعاء وفق السنة النبوية كالتالي: «اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلاّ شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما».