«الحرية المصري» يتقدم بمشروع للحكومة لإنشاء أكبر منطقة صناعية في المنيا

قال رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، إنه يعد دراسة شاملة تختص بإنشاء منطقة صناعية كبيرة تخدم مركز مغاغة وبني مزار والعدوة بالظهير الصحراوي الغربي أو الشرقي بمحافظة المنيا، من أجل تقديمها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدراسة المشروع ودعم تنفيذه على أرض الواقع.

استغلال الموارد البشرية

وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى الحد من البطالة بالمحافظة، وفتح آفاق جديدة للعمل واستغلال الموارد البشرية والطبيعية الموجودة في المنطقة، مثل الحجر الجيري والرمال الصفراء واستخدماتهم في العديد من الصناعات المهمة، مشيرا إلى أن هذه الثروات لا تقدر بثمن، ومن الممكن أن تحل الكثير من الأزمات.

حل الأزمة الاقتصادية

وأوضح أمين المحافظة أن مثل هذه المشروعات تساهم بشكل غير مباشر في حل الأزمة الاقتصادية، إذ أن دعم الصناعات المحلية واستغلال الخامات الطبيعية يساهم في تحريك حالة الركود، ومحاولة إيجاد منتجات محلية يجرى الاعتماد عليها بعيدا عن الاستيراد وارتفاع أسعار العملات.