تمركز سيارات شفط المياه في شوارع المنوفية للتعامل مع سقوط الأمطار

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على التعامل الفوري وشفط كل تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت اليوم سقوط الأمطار بها، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد التام واستمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظي مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن .

شفط المياه وتمركز سيارات الشفط

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة التامة، ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار، وكذا التواجد الميداني علي مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع، مناشداً جموع المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

وأكد «أبو ليمون»، حرصه على المتابعة المستمرة لتداعيات موجة الطقس بنطاق المحافظة وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوقوف على الحالة العامة، فضلاً عن متابعة جهود الوحدات المحلية في شفط تراكمات مياه الأمطار بكافة الطرق والشوارع والميادين لتسهيل الحركة المرورية للمركبات.

رفع حالة التأهب في شبكات المياه

وأعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع حالة التأهب بجميع الأفرع التابعة للشركة للتعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط أي تجمعات لمياة الأمطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين، تحركت المعدات اللازمة بفرع شبين الكوم لسحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.