هل يتأثر جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالإسكندرية بسوء الأحوال الجوية؟

تساؤلات عدة لدى الشارع السكندري حول مدى تأثر جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالإسكندرية بسوء الأحوال الجوية، إذ أنه من المعتاد أن تتأثر شبكات الكهرباء بسبب الأمطار الرعدية، وينتج عنها انقطاع للاعطال أو التصليح، فهل يؤثر ذلك على جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالإسكندرية من حيث زيادة الوقت أو الانقطاع في توقيتات أخرى؟

طرحنا ذلك السؤال على مصدر مسؤول بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، الذي بدوره نفى وجود تعديلات في جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية إذ أن الجدول يسير في موعده.

استقرار الشبكة الكهربائية في الإسكندرية

واضاف المصدر المسؤول بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه رغم سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بالمحافظة إلا أن هناك استقرارا بالشبكة الكهربائية بجميع أنحاء المحافظة، نافيا وجود انقطاعات مغايرة عن تخفيف الأحمال المعتادة التي تتم في الفترة من 11 صباحا إلى 5 مساء.

انقطاعات مختلفة عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية

وأكد أنه في بعض الأوقات يمكن حدوث انقطاع في موعد مغاير عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء المعتاد إلا أن ذلك سيكون بسبب الطقس لكن يتم حله سريعا نتيجة رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع الإدارات التابعة للشركة لحين استقرار الأوضاع الجوية.

وأشار إلى أن أي انقطاع يتم توفير فرقة فنية للتدخل السريع فى حالة حدوثه عن الأمطار للإصلاح السريع.