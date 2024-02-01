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وزير الأوقاف يعلن غلق مسجد السيدة زينب مؤقتا للانتهاء من تطويره

كتب:

أحمد العانوسي
01:00 ص | الخميس 01 فبراير 2024
مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، خبرًا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بعنوان: «غلق مسجد السيدة زينب رضي الله عنها مؤقتا لإنهاء عملية التطوير الجارية بالمسجد».

وأكد «جمعة» خلال المنشور أن غلق المسجد سيكون بسبب دخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب مراحلها الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد، مؤكدًا أن أوقاف القاهرة مضطرة إلى غلق المسجد مؤقتا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته وملحقاته.

وتابع: «سيتم هذا الغلق المؤقت بدءا من اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 على أمل الانتهاء من عملية التطوير قبل حلول الشهر الكريم بإذن الله تعالى».

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