«طوارئ القناة» تحذر من طقس الخميس: صقيع وأمطار ورياح

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء من طقس شديد البرودة اليوم الخميس على جميع الأماكن في منطقة القناة بالتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ أن اليوم الخميس يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة مع أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط رياح ما يزيد الإحساس بالبرودة على مدار اليوم.

شبكة الطوارئ: الأمطار تضرب جميع المدن

وقال بيان الشبكة الوطنية للطوارئ أن طقس اليوم بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا تسجل فيه درجات الحرارة العظمى 16 درجة والصغرى 7 درجات مئوية مع نشاط للرياح على جميع المدن.

وأضاف البيان أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة الشدة بنسبة حدوث 40% تقريباً علي مدن بورسعيد بشكل كثيف وتصل الي أمطار رعدية مصحوبة بكرات الثلج تخف حدتها في مدينة الإسماعيلية والسويس وتزداد في شمال سيناء.

تحذيرات للمواطنين والسائقين

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء المواطنين والسائقين بضرورة توخي الحذر خلال السير على الطرقات، خاصة خلال الساعات الاولي من الصباح مع ضرورة عدم زيادة السرعة عن 60 كيلومترًا في الساعة.

كما طالبت الشبكة المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة حال الخروج من المنزل بسبب زيادة البرودة واحتمالية سقوط أمطار بشكل كبير خلال الساعات القليلة المقبلة وتستمر علي مدار اليوم.