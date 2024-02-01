أمطار رعدية وثلوج تضرب 11 محافظة خلال ساعات.. اعرفها

تشهد حالة الطقس في المحافظات خلال الساعات المقبلة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح وسط طقس مائل إلى البرودة ليلًا ونهارًا، بالإضافة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وتساقطت الثلوج على مرتفعات سانت كاترين مع حبات البرد على مختلف محافظات الساحل الشمالي؛ كما تسود أجواء شديدة البرودة بسبب نشاط الرياح.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وسجلت درجة الحرارة العظمي اليوم على القاهرة 16 درجة والصغرى 10 درجة، كما تستمر فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة في 11 محافظات وهي: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، القليوبية» وتكون رعدية إلى غزيرة طبقاً للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في المحافظات.

حالة الطقس في مصر

وتستمر التقلبات الجوية علي معظم الأنحاء، خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تعرض المحافظات إلى نوة الكرم التى تزاد حدتها في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري

وفيما يتعلق بسرعة الرياح سجلت أقصى سرعة في محافظات السواحل الشمالية الغربية وبلغت 34 كيلو متر في الساعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة سجلت أقل درجة حرارة للصغري في كاترين وبلغت 3 درجات تحت الصفر.