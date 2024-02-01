اليوم.. اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الأول خلال العام الجديد 2024، مساء اليوم الخميس، والذي سوف يتم من خلاله تحديد سعر الفائدة سواء بالتثبيت وهو ما يعني الإبقاء على السعر أو الزيادة.

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة

وحول توقعات اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، أوضحت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر السابقة، خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه بسبب انخفاض معدلات التضخم خلال فترة 3 أشهر الأخيرة، تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع المقرر عقده اليوم الخميس، وأشارت إلى أنّ رفع الفائدة يتسبب في زيادة تكاليف الإنتاج كما أنه يكون له تأثير على أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي القادمة

وحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، فإن اجتماعات البنك المركزي المقبلة خلال عام 2024 سوف تكون كالتالي:

- الاجتماع الثاني: الخميس 28 مارس.

- الاجتماع الثالث: الخميس 23 مايو.

- الاجتماع الرابع: الخميس 18 يوليو.

- الاجتماع الخامس: الخميس 5 سبتمبر.

- الاجتماع السادس: الخميس 17 أكتوبر.

- الاجتماع السابع: الخميس 21 نوفمبر.

- الاجتماع الثامن والأخير: الخميس 26 ديسمبر.