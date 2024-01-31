البنك المركزي المصري يجتمع غدا لتحديد سعر الفائدة

ينتظر قطاع كبير من المواطنين ما سيُسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والذي يُعد الاجتماع الأول خلال العام الجديد 2024، ومن المنتظر أن يُعقد غدا الخميس، من أجل مناقشة وتحديد سعر الفائدة على كل من الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، وذلك إما بالتثبيت أو بالإبقاء على السعر أو الزيادة.

‎مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة

وحسبما أعلنه البنك المركزي فإن مواعيد اجتماعات مناقشة سعر الفائدة خلال عام 2024، جاءت كالتالي:

الأول: غداً الخميس 1 من شهر فبراير.

الثاني: الخميس 28 من شهر مارس.

الثالث: الخميس 23 من شهر مايو.

الرابع: الخميس 18 من شهر يوليو.

الخامس: الخميس 5 من شهر سبتمبر.

السادس: الخميس 17 من شهر أكتوبر.

السابع: الخميس 21 من شهر نوفمبر.

الثامن والأخير: الخميس 26 من شهر ديسمبر.

توقعات سعر الفائدة لاجتماع البنك المركزي المصري غدا

وفي تصريحات سابقة لوليد عادل، الخبير المصرفي، أوضح أن البنك المركزي المصري يتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع خلال 2024 للجنة السياسة النقدية، وأضاف «وليد» أن تباطؤ معدل التضخم داخل مصر يدعم تثبيت أسعار الفائدة.