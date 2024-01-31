‎تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري غدا الخميس.. الأول في عام 2024

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري غدا الخميس الموافق 1 فبراير 2024، أول اجتماع في العام الجديد وذلك لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسة، سواء بالتثبيت أي الإبقاء على السعر أو الزيادة.

وكشف البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2024، وهو ما نرصده في السطور التالية كما يلي:

اجتماع البنك المركزي المصري

- أول اجتماع يوم 1 فبراير 2024.

- ثاني اجتماع يوم 28 ماري 2024.

- اجتماع البنك المركزي الثالث سيكون يوم 23 مايو 2024.

- الاجتماع الرابع سيكون يوم 18 يوليو 2024.

- وعن الاجتماع الخامس، من المنتظر انعقاده يوم 5 سبتمبر 2024.

- الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية، سيوافق يوم 17 أكتوبر 2024.

- الاجتماع السابع للبنك المركزي المصري، يوم 21 نوفمبر 2024.

- الاجتماع الثامن في عام 2024، والذي عد الأخير سيكون يوم 26 ديسمبر 2024.

لجنة السياسة النقدية

يذكر أنَّ لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في اجتماعها الأخير في عام 2023، الموافق 21 ديسمبر 2023، وجاء سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بالترتيب عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75% .