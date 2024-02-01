صحفي إسرائيلي يستفز سكان خان يونس بالنفخ في البوق.. ما معنى ذلك؟

يستمر جنود الاحتلال الإسرائيلي في استفزاز سكان قطاع غزة وخان يونس والضفة الغربية، فمنهم من يكتب تاريخ زفافه على جدران القطاع ومنهم من يلهو بدراجة الأطفال، ومنهم من يقوم بطقوس تلمودية في خان يونس.

استفزازات جنود الاحتلال الإسرائيلي

ونشر مراسل قناة «13» الإسرائيلية، فيديو يظهر جندي من الاحتلال الإسرائيلي يؤدي طقوس تلمودية وسط معارك قطاع غزة في خان يونس، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

والتقط مراسل قناة «13» مقطع فيديو لصديقه المصور وهو ينفخ في البوق ويؤدي الطقوس التلمودية.

مراسل القناة 13 الإسرائيلية ينشر فيديو لزميله المصور يؤدي طقوساً تلمودية في خان يونس من خلال النفخ في البوق#العربية pic.twitter.com/wqpZywjuyn — العربية (@AlArabiya) January 31, 2024

ماذا يعني النفخ في البوق

ويعد البوق هو أحد أدوات الطقوس اليهودية، ويتكون من قرن كبش وينفخون فيه فيه خلال عيد رأس السنة العبرية وقبله، وأيضًا في عيد الغفران.

ويرمز النفخ في البوق إلى التعجيل بمجيء المخلص المنتظر والذي يرمز في الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة الإسرائيلية، وهو ينفخ في عيد الاستقلال ولحظات الانتصار.

جندي الاحتلال يلهو ساخرًا بعجلة طفل

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، نشر جنود الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو لجندي إسرائيلي وهو يلهو ساخرًا بعجلة طفل داخل منزل في قطاع غزة.