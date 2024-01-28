بعد اتهام سيف فاروق جعفر بالهروب.. معلومات عن صفقة الإنقاذ في الزمالك

هدايا بالجملة تسقط من سماء القلعة البيضاء، بعد رفع إيقاف القيد، والمضي قدمًا نحو تدعيم الفريق الذي عانى على المستويات كافة في الفترة الأخيرة، لعل أبرز تلك الهدايا عودة مرتقبة للجوهرة الثمينة سيف فاروق جعفر، لارتداء القميص الأبيض والدفاع عن ألوانه.. فمن هو سيف فاروق جعفر وما قصته مع الزمالك؟

معلومات عن سيف فاروق جعفر صفقة الزمالك المرتقبة

سيف فاروق جعفر، صاحب الـ24 عامًا، نجل أسطورة الزمالك فاروق جعفر، هو لاعب كرة قدم، يجيد اللعب في مركز الوسط الهجومي، ويرتدي قميص فريق بيراميدز في الوقت الحالي، ورغم صغر سنه، إلا أنه يعد هدفًا أساسيًا لعدد من الأندية التي تحلم بالحصول على خدماته، بعد طفرة استثنائية حققها رفقة الزمالك قبل الرحيل بعد تصعيده.

بدأ سيف فاروق جعفر مسيرته الكروية في نادي الزمالك عام 2019، وذلك من خلال الانضمام إلى الفريق الأبيض تحت 21 عامًا، وبعد تألقه بشكل لافت مع الفريق، لفت أنظار سموحة، لينضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة ويكتسب خبرة كبيرة، جعلته عنصرًا أساسيًا مع الزمالك، بعد انتهاء رحلة الإعارة للفريق السكندري.

في عام 2021، انضم سيف فاروق جعفر إلى صفوف الفريق الأول للزمالك، بعدما لفت أنظار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي كان يتولى المهمة حينها، وبات عنصرًا أساسيًا، ومن حسن الحظ حصل على لقبين للدوري مع الفريق الأول.

في عام 2022، انتقل سيف فاروق جعفر إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر، ولكن لسوء الحظ لم يشارك سوى في 4 مباريات فقط مع الفريق السماوي، ولم يسجل أي أهداف، وذلك بسبب ملازمة الدكة لفترة طويلة، الأمر الذي جعله يفكر في العودة إلى الزمالك مجددًا.

يُعد سيف فاروق جعفر من اللاعبين الواعدين في مصر، ويتميز بمهاراته الفنية العالية وقدرته على صناعة الأهداف، لكن تلك القدرات لم تظهر في بيراميدز لعدم حصوله على الفرصة كاملة، ما جعله الصفقة المرتقبة للزمالك، ضمن خطة التدعيمات الجديدة، بحسب ما ذكر الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة.

سيف فاروق جعفر اتهم بالهروب من الزمالك، وقادت الجماهير حملة كبيرة ضده، وذلك بعدما وقع على عقود تجديد عقده مع الفريق الأبيض، قبل أن يغير وجهته ويمضي عقدًا للتعاقد مع بيراميدز، الأمر الذي تسبب في حالة غليان داخل القلعة البيضاء، سواء من قبل الإدارة أو الجماهير.

«لا أعلم أن سيف وقع لبيراميدز».. تصريح فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أشعل فتيل الصراع بين اللاعب والجماهير، خاصة أنه أكد أن اللاعب لم يخبره بخطواته، وأنه لم يكن على علم برحيله عن الزمالك، باعتباره فعل ذلك بكامل إرادته دون العودة إليه، وذلك على خلفية الخلافات التي تجمع الفريقين.