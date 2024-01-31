الزمالك يطيح بـ 3 لاعبين وينهي الاتفاق مع 8 جدد بينهم عبدالله السعيد

كشف مصدر مطلع من داخل نادي الزمالك، عن رحيل ثلاثة لاعبين بقرار من مجلس الإدارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، رحيل لاعب وسط الفريق محمد حسام بيسو، عن النادي الأبيض على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم «الوطن سبورت»، أنّ اللاعب محمد حسام بيسو، رحل عن فريق الزمالك لينضم إلى صفوف نادي السكة الحديد، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

وسلم نادي الزمالك لاعبه الشاب حاتم سكر الاستغناء الخاص به، على أن يحدد اللاعب وجهته المقبلة خلال الساعات المقبلة بعد فسخ العقد بالتراضي مع الزمالك.

كما رحل كريم عبد الحق لاعب الزمالك إلى نادي الترسانة على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.

الزمالك يقيد 8 صفقات جديدة بصفوف الفريق الأول

ونجح نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية في قيد 8 صفقات في اتحاد كرة القدم المصري بشكل رسمي، وهم عبدالله السعيد لاعبي بيراميدز ومحمد عاطف لاعب نادي طنطا، ومحمد شحاتة، وناصر ماهر، وزياد كمال، وأحمد حمدي، ومهاب ياسر قادما من الداخلية بالإضافة إلى ياسر حمد.

وفي وقت سابق أنهى مجلس إدارة الزمالك، إجراءات وقف القيد، وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث نجح في قيد جميع صفقاته للموسم القادم.