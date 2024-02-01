مستثمرو السياحة: حجوزات «الأيستر» ترفع إشغال فنادق شرم الشيخ خلال مارس

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنّ فنادق شرم الشيخ بدأت تلقي حجوزات من وكالات السياحة الأجنبية لاستقبال زوار من أوروبا بنهاية مارس المقبل لقضاء إجازات الإيستر، ما يرفع نسب إشغال الفنادق.

سياح إيطاليا وتركيا وبيلاروسيا والمجر والتشيك

وأضاف عبداللطيف لـ«الوطن»، أنّ نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال النصف الثاني من يناير الماضي كانت متوسطة، والشهر الماضي شهد توافد أعداد جيدة من سياح إيطاليا وتركيا وبيلاروسيا والمجر والتشيك، موضحا أنّ الإيطاليين كانوا الأكثر تواجدا بفنادق مدينة السلام خلال يناير 2023.

18 مليون سائح خلال 2024

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أنّ العديد من شركات السياحة الأجنبية ترغب في تسيير رحلات إلى شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّ هدوء الأحداث في منطقة الشرق الأوسط يضاعف الحجوزات إلى شرم الشيخ والغردقة، موضحا أنّ القطاع السياحي يستهدف وصول أعداد السياح القادمين لمصر خلال 2024 إلى نحو 18 مليون سائح.