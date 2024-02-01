باحث: نسبة النزوح داخل غزة 80%.. وإسرائيل دمرت 80% من البنية التحتية للقطاع

قال محمد فوزي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط سقوط آلاف الشهداء من الشعب الفلسطيني، وآلاف المصابين والجرحى، موضحا أنّ نسبة النزوح داخل قطاع غزة بلغت 80%، خاصة مناطق الشمال في اتجاه الجنوب.

تدمير البنية التحتية داخل قطاع غزة

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت من 75% إلى 80% من البنية التحتية الأساسية لقطاع غزة، وفق إحصائيات العديد من المؤسسات الأممية، موضحا أنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية جعلت قطاع غزة غير صالح للحياة، وبالتالي كان الحراك الدولي يركز على الملف الإنساني بشكل أساسي خلال الأيام الماضية، باعتباره ملف ذو أولوية كبرى أو مستهدف رئيسي.

التحدي الرئيسي أمام الجهود الإنسانية

وتابع أنّ التحدي الرئيسي الذي يواجه الجهود الإنسانية داخل قطاع غزة لا يرتبط فقط بالعمليات العسكرية الإسرائيلية، بل بتوظيف إسرائيل للملف الإنساني كأحد أسلحة الضغط على الشعب الفلسطيني، من خلال منع دخول أو وصول المساعدات الإغاثية إلى بعض مناطق قطاع غزة، ما يعد جزءا من المخطط الإسرائيلي لتهجير سُكان القطاع.