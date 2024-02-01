جيش الاحتلال يسحب 3 ألوية وكتيبة من قطاع غزة خلال أسبوع.. ماذا حدث لها؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسبوع الحالي، سحب العديد من الجنود وضباط واللواءات والكتائب التي تحارب في قطاع غزة وترتكب جرائم وحشية ضد المدنيين.

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» سحب قوات من جيش الاحتلال من قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري، وهي كالتالي:

اللواء الخامس

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بسحب اللواء الخامس الاحتياطي من قطاع غزة، موضحة أن للواء المظليين 646 من قوات الاحتياط هو الوحيد الذي يواصل المشاركة في القتال في خان يونس.

سحب قوات أخرى

وقبل يومين، أعلنت الهيئة الإسرائيلية للبث الرسمي أن جيش الاحتلال سحب اللواءين 4 «كرياتي» و55، زاعمًا أنهم أنهوا مهمتهما في قطاع غزة، وذلك في إطار تقليص قوات الاحتياط في المنطقة.

ووفقًا للتقارير، غادر لواء الاحتياط 4 «كرياتي» جنوب قطاع غزة ليلة أمس، بعد مشاركة الآلاف من مقاتليه في معارك عنيفة ضد الفصائل الفلسطينية في مناطق شمالية وشرقية من مدينة خان يونس.

واللواء 55، المعروف أيضًا باسم «رأس الرمح»، هو لواء مظلي يتألف من خمس كتائب.

الكتيبة 7107

و يوم السبت الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب الكتيبة 7107 هندسة قتالية من قطاع غزة، بعد مشاركتها في القتال لعدة أشهر، وتعتبر هذه الكتيبة إحدى كتائب الهندسة القتالية، وشاركت في القتال في شمال قطاع غزة.

وأعلن قائد «الكتيبة 7107» في جيش الاحتلال سحبها من قطاع غزة بعد مشاركتها في القتال هناك لعدة أشهر، وتم تنفيذ عدة انسحابات من قبل قوات الاحتلال.