تأجيل مباريات دوري القسم الرابع في الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تأجيل مباريات دوري القسم الرابع للمجموعة الرابعة وجميع مسابقات الفرع، التي تنظمها المنطقة تحت إشراف الكابتن عامر حسين المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي ومقرر اللجنة .

تأجيل المباريات بسبب نوة الكرم

وقررت لجنة مسابقات فرع منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تأجيل جميع مسابقات الفرع، القسم الرابع والناشئين والبراعم اليوم، وذلك لسوء الأحوال الجوية، حيث تتعرض الإسكندرية خلال هذه الأيام، لحالة من الطقس السيئ بسبب نوة الكرم التي تضرب المحافظة بأمطار غزيرة ورياح شديدة تؤثر على أرضيات الملاعب، وحرصًا على سلامة اللاعبين من هذه الأجواء شديدة البرودة.

مواعيد جديدة

وأضافت في بيان، أنّ هذا التأجيل لصالح اللاعبين وللحفاظ عليهم من سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي قد تتسبب في إصابات للاعبين، وسوف تحدد المواعيد الجديدة فيما بعد وستُعلن مواعيد المباريات بعد تحسن الطقس.