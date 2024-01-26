نتائج مباريات دوري القسم الرابع بالإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم نتائج فرق دوري القسم الرابع في الجولة السابعة عشر، وفي مباراة المجموعة الأولى حقق مركز شباب العبور فوزاً كبيراً على نادى السكة الحديد بنتيجة 3/5، وتضم المجموعة الأولى من دوري القسم الرابع فرق «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا»

‏المجموعة الثالثة

جاءت نتيجة المباراة المتبقية من المجموعة الثالثة التي أجريت مبارياتها بالأمس، بين فريقي، ميدو الذي اكتسح الجعافرة، بسبعة أهداف مقابل هدفين، وتضم المجموعة فرق: «دهميت، ميدو، الجعافرة، شباب محسن، توشكي، المصنع الحربي، مركز شباب العمراوي، الغزالي، مركز شباب الحرية».

المجموعة الرابعة

وأقيمت مبارتين في المجموعة الرابعة، حيث التقى مركز شباب ناصر ومركز شباب الناصرية الذي حقق الفوز بنتيجة 1/3، فيما فاز مركز شباب بهيج على كابو بهدفين دون رد، وتضم المجموعة الرابعة فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادى النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس»