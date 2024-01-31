تفاصيل الحالة المرورية بشوارع الإسكندرية وأسوان (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» تفاصيل الحالة المرورية بشوارع محافظة الإسكندرية، إذ يشهد كوبري ستانلي كثافات مرورية وعلى طول الكورنيش، كما توجد كثافات متفاوتة عند الإشارات وطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية فتشهد سيولة مرورية.

شارع عبدالسلام عارف يشهد كثافات مرورية ولكنها كثافات متحركة

أما عن شارع جمال عبدالناصر فيشهد كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، كما يشهد شارع عبدالسلام عارف كثافات مرورية ولكنها كثافات متحركة.

الطرق حول محطة قطاع أسوان فتشهد كثافات مرورية كثيفة

أما عن الحالة المرورية بمحافظة أسوان فيشهد شارع السادات وحتى منطقة المسلة سيولة مرورية على طول الشارع، ونشهد كثافات مرورية بسيطة، أما عن الطرق حول محطة قطاع أسوان فتشهد كثافات مرورية كثيفة، كما يشهد شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي كثافات مرورية، وأيضا الطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي يشهد بعض الكثافات المرورية.