تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى» تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم، حيث يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية وتباطؤ حركة السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه إلى مناطق وسط المدينة وحتى مدينة نصر.

كثافات مرورية تقل تدريجيا

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تقل تدريجيا حتى الوصول إلى منطقة غمرة، بينما يشهد كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين كثافات مرورية.

وعن شارع بورسعيد ونزلة كوبري أكتوبر فيشهدان سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما توجد كثافات نسبية عند منطقة الوايلي وكوبري الساحل والأميرية، ومن كورنيش المظلات حتى وسط البلد تكون الكثافات المرورية بسيطة ومتقطعة.

محور 26 يوليو المتجه لأكتوبر يشهد سيولة مرورية

ويشهد الطريق الدائري سيولة مرورية عدا بعض الكثافات المرورية عند النزلات، أما عن محور 26 يوليو المتجه لأكتوبر يشهد سيولة مرورية ولكن المتجه للمهندسين يشهد كثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان ونادي الزمالك، كما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وتظهر كثافات بشارع السودان وميدان جامعة القاهرة وميدان النهضة وحتى مناطق بولاق وإمبابة، أما عن محور صفط فيشهد كثافات للمتجه بجامعة القاهرة.