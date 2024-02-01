لجنة المحافظات بـ«القومى للمرأة» تستعرض حصاد المجلس لعام 2023

عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة.

حصاد القومي للمرأة خلال 2023

وأشاد عضوات وأعضاء اللجنة في بداية الاجتماع بالمشاركة المشرفة للمرأة في الانتخابات الرئاسية، وماقدمته أيقونة الوطن بوعيها المعهود وحسها الوطني، فهي دائما ما تقدم النموذج والقدوة في تقدير المسؤولية إيمانا منها بأن مشاركتها الإيجابية واجب ومسؤولية وطنية واجتماعية.

وتابع عضوات وأعضاء اللجنة عرضا لحصاد أنشطة المجلس القومي للمرأة خلال العام الماضي 2023، والذي حمل عنوان 365 يوما من التمكين، واستعرض بالأرقام تمكين المرأة على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومحور الحماية.

دعم المجلس للمرأة وحرصه على تمكينها

وأكدت الدكتورة سهام جبريل أن حصاد المجلس يؤكد حرصه علي دعم و تمكين للمرأة المصرية التي تمثل عماد الأسرة المصرية، مضيفة أن المجلس ترجم ذلك على أرض الواقع مقدما نموذجا فريدا، خاصة أنه ربط استراتيجية المجلس القومي للمرأة بتحقيق أهداف تمكين المرأة باستراتيجية مصر2030 لتحقيق التنمية المستدامة في كافة محافظات وربوع مصر الغالية.