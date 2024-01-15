«القومي للمرأة» يعقد ورش عمل عن بيئة عمل آمنة للنساء بفنادق الغردقة

نظم المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر ورشة عمل للنساء متخصصة حول المساواة بين الجنسين استهدفت المشتغلات والمشتغلين في مستويات قيادية وتنفيذية لعدد من الفنادق السياحية بالغردقة، في إطار تنفيذ مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للنساء في قطاع السياحة والفنادق بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر.

ورش عمل بفنادق الغردقة

أشارت داليا العجيمى الخبيرة بالموارد البشرية إلى أن هذه الورش لها استفادة كبيرة من العاملات بالفنادق والتي تركز على تحقيق أهداف مشروع السياحة والدوافع وراء تغيير الثقافة والرؤى الداعمة لتحقيق الأهداف التنموية.

ونوّهت بأهمية مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للنساء في قطاع السياحة والفنادق في مصر الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر، والتي تركز على تحقيق أهدافٍ مشروع السياحة والدوافع وراء تغيير الثقافة والرؤى الداعمة لتحقيق الأهداف التنموية.

دعم المرأة في القطاع السياحي

وعرضت شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية جهود المجلس في دعم وتمكين المرأة وآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية على اعتبار أن تمكين المرأة في مكان العمل يعزز من تمكينها الاقتصادي وتحسين مهاراتها بما يدعم وصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار.