تحرير 65 مخالفة تموينية متنوعة في حملة مكبرة بكفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع إدارة تموين دسوق، حملة رقابية على المخابز البلدية، صباح اليوم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحرير 65 مخالفة تموينية في حملة على المخابز البلدية

وتمكنت الحملة من تحرير 65 مخالفة تنوعت بين 9 محاضر صحة، و37 محضر نقص وزن، و17 محضر نظافة، ومحضرين مواصفات، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وترأس الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وسند أبو كيلة، وأحمد المصري، ووليد فلفل، نواب رئيس المركز والمدينة، وبمشاركة رؤساء الأحياء والقرى، ومسؤولي إدارة تموين دسوق.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بضرورة متابعة المخابز

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بضرورة متابعة المخابز، والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن، ومستودعات الدقيق والمخابز، وغيرها من منافذ البيع، لضبط الأسواق ومواجهة جميع صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.