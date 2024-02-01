«أوقاف كفر الشيخ» تفتتح مسجدا جديدا في مركز سيدي سالم غدا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح مسجد جديد بمركز سيدي سالم، غدا، ضمن 16 مسجدًا على مستوى الجمهورية، منها 14 مسجدًا جديدًا، ومسجدين صيانة وتطوير.

افتتاح مسجد في مركز سيدي سالم

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه سيتم افتتاح مسجد سلام بعزبة سلام بقرية تيدا التابعة لمركز سيدي سالم، غداً الجمعة، لافتاً إلى أنّه سيُشارك في افتتاح المسجد، عدد من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأشار «بسيوني»، إلى أنّ خطبة الجمعة غداً، ستكون بعنوان «من دروس الإسراء الفرج بعد الشدة»، مشددًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

افتتاح 534 مسجدًا في 7 أشهر

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه، 534 مسجدًا منها 415 مسجداً جديداً أو إحلال وتجديد، و119 مسجداً صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 2 فبراير 2024، عدد 11 ألفاً و556 مسجداً، بتكلفة تُقدر بنحو 15 ملياراً و905 ملايين جنيه.