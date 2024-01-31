إزالة 40 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كفر الشيخ

تمكنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من إزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي كفر الشيخ، ومطوبس، وذلك ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

إزالة تعديات في مركزي كفر الشيخ ومطوبس

ففي مركز كفر الشيخ تم تنفيذ 29 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، بمساحة قدرها فدان و11 قيراطاً، وقد تمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

وفي مركز مطوبس تم تنفيذ 21 قرار إزالة صادر من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ببحيرة البرلس بنطاق الوحدة القروية ببرمبال بمركز مطوبس علي مساحة 35 فداناً، أراضي أملاك دولة، وقد تمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمحافظة كفر الشيخ اعتبارًا من يوم 27 يناير الجاري، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.