معلومات عن تمثال «طائر الصقر» في متحف كفر الشيخ.. يرمز إلى المعبود حورس

يعرض متحف كفر الشيخ تمثالاً نادراً لـ«طائر الصقر»، والذي يرمز إلى المعبود «حورس»، وهو من مقتنيات المتحف المتميزة، التي يُمكن للزائرين مشاهدتها حين زيارة المتحف.

معلومات عن تمثال «طائر الصقر»

ووفقاً لما ذكرته نهلة نبيه، مرشدة سياحية بمتحف كفر الشيخ، فإنّ «الصقر» كان طائرا مقدسا في الديانة المصرية القديمة، وتجسيداً لعديد من المعبودات المصرية، لذا حظي بالاحترام والتبجيل، وكان لوجوده في السماء سبب في ارتباطه برب السماء والمَلَكية عند المصري القديم.

وأوضحت «نبيه»، أنّ «الصقر» ظهر كصورة وهيئة لعدد من الأرباب، مثل «رع» في هيئة آدمية برأس صقر في صورته «رع حور آختي» وكذلك الإله المعبود «سوكر» رب الموتى والجبانة والذي يظهر بهيئة المومياء ورأس الصقر، أما أشهر الأرباب الذي مثل في هيئة الصقر هو المعبود «حورس» واُعتبر معبود حامي للملك، بل هو الملك نفسه، وكان يكتب اسم الملك داخل واجهة القصر يعلوها الصقر ويعرف بالاسم الحوري للملك.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.