النائب العام يلتقي رؤساء نيابات الاستئناف لمتابعة نسب إنجاز القضايا

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس، رئيسَ الاستئناف لنيابة استئناف الإسماعيلية والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية؛ بعدما استقبل على مدار الأسابيع الماضية، رؤساء الاستئناف لنيابات استئناف أسيوط وقنا وبني سويف والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

وعرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي، كما عرضوا أيضًا قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما جرى إنجازه منها، إذ شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية.

تناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وأثنى النائب العام على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة، كما أكد ضرورة الالتزام بالمبيت بالفترة المسائية حفاظًا على سلامتهم.

أشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.