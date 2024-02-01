سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 1-2-2024

شهدت أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس 1 فبراير 2024 استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات، حيث استقر سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزى اليوم عند 100.25 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 100.6 جنيه للبيع.

وترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي وفق ما أعلنته المواق الرسمية للبنوك، كما يلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 1 فبراير 2024 نحو 100.25 جنيه للشراء، ونحو 100.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-2-2024 استقرارا في البنوك، وبلغ متوسط صرفه داخل بنك الاستثمار العربي نحو 102.51 جنيه للبيع، ونحو 96.03 جنيه للشراء، فيما سجل سعره في بنك مصر 100.29 جنيه للبيع، ونحو 100.02 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير نحو 100.61 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الشراء نحو 100.25 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 100.72 جنيه للبيع، ونحو 98.09 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

لامس سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر اليوم الخميس 1 فبراير 2024 نحو 100.29 جنيه للبيع، ونحو 100.02 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 1 فبراير 2024 نحو 100.4 جنيه للبيع، ونحو 99.39 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

يبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 3.25 دولار أمريكي اليوم الخميس 1-2-2024 داخل البنوك.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي نحو 12.19 ريال سعودي اليوم الخميس 1-2-2024 في البنوك.