سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 7-7-2023.. للبيع والشراء

شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 7-7-2023 مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظاً في مختلف البنوك المصرية وأبرزها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر وبنك القاهرة، حيث سجل 100.39 جنيه للبيع في البنك الأهلي اليوم.

سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنية المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنية المصري في مختلف البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع: 100.39 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء: 99.47 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع: 100.40 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء: 100.13 جنيه.

سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة: 100.71 للبيع، و100.40 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية: 100.71 للبيع، و97.09 للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي اليوم: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي اليوم: 12.21 ريال سعودي.