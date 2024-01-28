شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28-1-2024، حالة من الثبات في البنوك، إذ بلغ سعره في بنك مصر 100.32 جنيه للبيع، و99.95 جنيه للشراء، بحسب المنصات الرسمية للبنوك الحكومية.

تستعرض «الوطن»، سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 28-1-2024، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي 100.24 جنيه للبيع، و99.32 جنيه للشراء.

سعر الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر 100.32 جنيه للبيع، و99.95 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

كما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك القاهرة للبيع 100.66 جنيه، وللشراء 100.07 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك إسكندرية للبيع 100.65 وللشراء 96.96 جنيه.