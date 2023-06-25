شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 25-6-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا بالنسبة للشراء والبيع، ونرصد في السطور التالية سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك، بحسب المعلن على المواقع الرسمية للبنوك.

وجاء سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 25-6-2023 في البنوك المصرية، بالنسبة للبنك الأهلي المصري، إذ أن سجل سعر الشراء 99.39 جنيهاً، والبيع 100.39 جنيه، وفقاً للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين

وعن سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 25-6-2023 في بنك مصر، فقد سجل 100.07 جنيه للشراء، و100.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي بـ97.30 جنيه للشراء و100.71 جنيه للبيع، بحسب ما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينا الكويتي اليوم في بنك القاهرة، الشراء بـ100.40 جنيه، والبيع بـ100.65 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 25-6-2023 في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء بـ100.30 جنيه، والبيع بـ100.64 جنيه.