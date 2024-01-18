تزكية الكويت نائبا أولا لرئيس اتحاد الإذاعات العربية

أعلن وكيل وزارة الإعلام الكويتية الدكتور ناصر المحيسن، تزكية الكويت لمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، موضحا أنه تم ترشيح دولة الكويت لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، ونالت تزكية كل المشاركين الذين جددوا الثقة في الترشيح الذي يمثله مستشار وزير الإعلام محمد العواش.

وأشار المحيسن، في تصريح على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية المنعقدة حاليا في تونس، إلى ما تعكسه هذه الخطوة من مكانة إعلامية كبيرة لدولة الكويت لدى الهيئات والمنظمات الإعلامية، موضحا أنه تم خلال الاجتماعات عرض التقرير السنوي لإنجازات ومشاريع الاتحاد التي تصب في خدمة المنظمات والهيئات الإعلامية وأبرزها التحول الرقمي في مجال الإذاعة والتليفزيون.

وأضاف أن استراتيجية وزارة الإعلام الكويتية وتوجيهات وزير الإعلام عبدالرحمن المطيرى يدفعان باتجاه العمل على مواكبة التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الإعلامية.