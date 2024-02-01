«القاهرة الإخبارية»: ثورة الفلاحين تجتاح بلاد أوروبا للمطالبة بتطبيق الدعم

قال خالد أبو بكر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من النمسا، إنه قبل نحو 10 أيام خرج المزارعون إلى وسط مدينة فيينا للمطالبة بتطبيق الدعم على الديزل، ودعم المزارعين الذين قالوا إن الكثير منهم يقبع تحت خط الفقر.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن اليوم في بروكسيل هناك قمة أوروبية تحاصرها جرارات المزارعين الذين اندفعوا من كل أنحاء بلجيكا الذين طالبوا بما أسموه بالعدالة، على خلفية أن الاتحاد الأوروبي يطبق بعض السياسات التي تؤثر بالسلب على هؤلاء المزارعين، وذهبت بعض الصحف الأوروبية إلى تسميتها بالثورة حتى اجتاحت كل البلدان الأوروبية.

وأشار إلى أن الاعتراضات الأساسية التي يدفع فيها هؤلاء الفلاحون تتمثل في إغراق السوق الأوروبية باللحوم من أمريكا اللاتينية عبر اتفاق من المقرر أن يوافق عليه الاتحاد الأوروبي بالسماح بدخول هذه المنتجات، وكذلك ما يعرف بالصفقة الخضراء والمعروف عن الحياد المناخي وتطبق إجراءات صارمة على المزارعين كي تصبح آليات الزراعة متوافقة مع البيئة.