باحث مصري بجامعة ووهان الصينية: نعمل على التنبؤ باضطرابات الغلاف الجوي

كشف محمد فريشح ، الباحث بجامعة ووهان الصينية، عن مشاركته مع فريق إنجاز التنبؤ باضطرابات الغلاف الجوية بجامعة ووهان الصينية في دراسة عملت على التقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ومحاولة دمج أكثر من نموذج للاستفادة من مميزات كل طريقة على حدة، مواصلا: «استطعنا تدريب الموديل، وبدأ في اكتساب الرؤية في التنبؤ بالاضطرابات على المدى القصير بدقة سواء في شدته أو التوزيع للاضطرابات».

هذا النوع من الاضطرابات كان لا يمكن التنبؤ به

وأضاف «فريشح»، خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي وشروق وجدي، أن النموذج يستطيع أن يتنبأ في مدة 30 دقيقة، والقوة الخاصة بالبحث تكمن في أن هذا النوع من الاضطرابات كان منذ وقت قريب مصنفا بأنه لا يمكن التنبؤ به، ومن خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي توصلوا إلى هذا التنبؤ.

أنواع العواصف الشمسية

وأوضح أن العواصف الشمسية تتكون من نوعين، النوع الأول هو التوهج الشمسي، ويكون عبارة عن موجات سينية تصل الأرض في دقائق معدودة، والنوع الثاني يسمى «الانبعاث الإكليلي للشمس»، وهذا يصل خلال أيام، والنوعان يمكن أن يكون تأثيرهما يؤدي إلى ما يسمى بـ«تسونامي فضائي».

وأشار إلى أن هذا التسونامي يمكن أن يكون له تأثير بجسيمات مشحونة كهربائيا، ويستطيع في وقت من الأوقات أن يُحدث تأثيرا على الشبكات الكهرباء يمكن أن يؤدي للانقطاع، وهو ما حدث في 1989 في «كيبك» الكندية بسبب تأثير الوهج الشمسي.