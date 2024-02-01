رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس بالقدس: نتمنى نجاح مبادرات وقف العدوان على غزة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في القدس المحتلة، في حديث إذاعي صباح اليوم، إن هنالك ظاهرة في غاية الخطورة يجب الحديث عنها وبوضوح حتى وإن كنا ما زلنا في ظل الحرب وتداعياتها وآلامها وما تخلفه من معاناة وأحزان ودماء، وهي ما يتعرض له أهل غزة من إبتزازات في لقمة عيشهم وحتى في الخيم التي يستعملونها، مرددا «فبات أهل غزة لقمة سائغة لجشع التجار الذين انعدمت عندهم القيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية فباتوا يستغلون أهل غزة ويبيعونهم المؤن بأسعار تكاد تكون أغلى من أي مكان أخر».

حنا: كان في عون أهلنا في غزة

وأضاف عطالله، «كان الله في عون أهلنا في غزة الذين يتضورون جوعا بسبب الحرب وبسبب استغلالهم من قبل هؤلاء التجار، ناهيك عن أولئك الذين يسرقون المؤن والمساعدات التي تصل الى القطاع» .

وتابع أن هناك نحو 27 ألف شهيد وآلاف المفقودين في غزة، فالدمار منتشر في كل مكان وأصبحت المنازل في غزة والأبنية ركاما وما أكثر الاحلام والطموحات التي طمرت تحت الركام.

عطالله حنا: الدمار منتشر في كل زاوية من زوايا القطاع

وأوضح أن الدمار منتشر في كل زاوية من زوايا القطاع في مشهد مروع يشير إلى همجية وعدوانية هذه الحرب، ومن يقوم بها ويؤازرونها ويدعمونها وفي المقدمة منهم الولايات المتحدة التي هي شريك مباشر في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

واختتم حديثه قائلا «إلى متى سوف تستمر هذه الحرب وباتت المعاناة لا يمكن وصفها بالكلمات ونتمنى أن تنجح كافة المبادرات والمحاولات الهادفة لوقف هذا العدوان الذي خلف كما هائلا من المآسي الإنسانية وضحايا هذه الحرب هم من المدنيين وخاصة شريحة الأطفال» .