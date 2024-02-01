البابا شنودة يوضح معنى «صوم يونان» وسبب فرضه

أجاب البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 من بطاركة الكنيسة على سؤال حول الاسم الصحيح لـ «صوم يونان» أم «صوم نينوي»، الذي يتساءل عنه الكثير من الأقباط.

وقال البابا شنودة إن «صوم يونان» جاء بسبب بقاء «يونان» ثلاثة أيام وثلاث ليالي في بطن الحوت، وأيضا بسبب توبة أهل نينوى، وتقول الكنيسة في الألحان خلال أيام الصوم «يونان النبي ظل في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالي كمثال السيد المسيح».

وتنظر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى قصة «يونان» النبي على أنها رمز لموت وقيامة السيد المسيح، بحسب الاعتقاد المسيحي، وتكون طقوس «صوم يونان» هي نفسها ما تحدث خلال أيام الصوم الكبير، وكما صام السيد المسيح أربعين يوماً وأربعين ليلة استعدادا للخدمة هكذا صام «يونان» النبي استعدادا للخدمة، بحسب الكنيسة.

وجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ صوم يونان ، يوم الاثنين، الموافق 26 فبراير، تمهيداً للصوم الكبير والذي تبدأه الكنيسة يوم 11 مارس المقبل.