البابا شنودة يوضح أصل كلمة «كريسماس».. مصرية قديمة

قال البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن كلمة كريسماس هي كلمة مصرية باللغة المصرية القديمة وليست أجنبية الأصل.

معنى كلمة كريسماس

وأوضح في إحدى عظاته في 13 ديسمبر 1989 أن كلمة كريسماس هي عبارة عن اسم مزدوج مكون من اسمين هما:

1- Christ يعني المسيح، مأخوذة من اليونانية كريستوس.

2- Mas كلمة مصرية قبطية لا نزاع فيها على الإطلاق، ونحاول أن نجد لها أصولا في اللغات «الانجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية» أو أي لغة من اللغات اللاتينية ولم نجد، لكن mas تأتي من الفعل القبطي «ميسي» وهي بالهيروغليفية تعني «يلد» وفي الإنجليزية to give birth فميسي تعني «ماس» مثل ما نقول تحتماس أي المولود من تحوت، أو رمسيس، رع مسيس أي المولود من الإله رع إله الشمس عند قدماء المصريين.

وأكد أن كلمة «ماس» تعني مولد المسيح أو ميلاد المسيح، وليس لهذا الاسم أصول من اللغة الأجنبية.