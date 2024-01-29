بدء صوم يونان 2024.. تعرف على موعده وطقوسه

يبدأ الأقباط صوم اليونان 2024، يوم الاثنين 26 فبراير المقبل، الذي مدته ثلاثه أيام ويسبق الصوم الكبير بـ15 يوما، ليكون رفع الصوم يوم الأحد 25 فبراير، احتفالا بقصة يونان النبي الذي يعد رمزا للسيد المسيح، بحسب الاعتقاد المسيحي.

صوم يونان 2024

يقع صوم يونان دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، وتصومه الكنيسة تشبهًا بالنبي يونان الذي ظل في بطن الحوت لمدة ثلاثة أيام، واستعدادا لرحلة الصوم الكبير الذي يبدأ في مارس المقبل.

طقوس الكنيسة خلال صوم يونان

وتقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال فترة صوم يونان ثلاثة قداسات يوميا بنفس صلوات الصوم الكبير أو صوم القيامة، تكون الصلاة حيث ينقطع الأقباط عن الطعام خلال أيام الصوم الثلاثة من منتصف الليل وحتى غروب الشمس وانتهاء القداسات في الكنائس المختلفة، ثم يبدأ الصوم النباتي الطبيعي للأقباط حيث يتناولون الأطعمة النباتية والبقوليات والخضروات.

ويعد صوم يونان في الكنيسة من أصوام الدرجة الأولى التي يمتنع فيها الأقباط عن التناول اللحوم والأسماك والدواجن والالبان، تضم أصوام الدرجة الأولى الصوم الكبير، الأربعاء والجمعة، برمون الميلاد والغطاس، وأما عن أصوام الدرجة الثانية فهي تلك الأصوام المسموح فيها بتناول الأسماك وتشمل صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم العذراء.

سبب تسمية فطر يونان بالفصح

ويعرف فطر صوم يونان بـ«فصح يونان» وهو مصطلح كنسي لا يطلق إلا على عيد القيامة الذي يطلق عليه عيد الفصح، بحسب المصادر الكنسية، وذلك لأن الكنيسة تعتبر قصة يونان النبي ترمز للسيد المسيح، وبحسب الأنبا غريجوريوس أسقف عام الدراسات اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي المتنيح (الراحل)، إن كلمة الفصح هي كلمة عبرانية معناها (العبور) أطلقت في العهد القديم علي عيد الفصح اليهودي وكذلك رمزا لميلاد المسيح وموته وقيامته، بحسب الاعتقاد المسيحي.