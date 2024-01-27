صوم يونان 2024 .. ثلاثة أيام بمذاق خاص في الكنيسة الأرثوذكسية

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لصوم يونان 2024، والذي يبدأ يوم الاثنين الموافق 26 فبراير المقبل، والذي يمتد لثلاثة أيام لها مذاق وطقوس روحية خاصة بهذا الصوم.

موعد صوم يونان 2024

وتحيي الكنيسة خلال فترة صوم يونان النبي قصة يونان النبي الذي قضى ثلاثة أيام في بطن الحوت، ويماثل الصوم الكبير في الدرجة إذ يعد من الدرجة الأولى، حيث ينقطع المسيحيين عن تناول الطعام من منتصف الليل وحتى غروب الشمس وانتهاء القداسات بالكنائس.

وتنظر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى قصة يونان النبي على أنه رمز لموت وقيامة السيد المسيح، بحسب الاعتقاد المسيحي، وكذلك يكون طقس الثلاثة أيام هو نفس طقس الصوم الكبير، بحسب الكنيسة.

صوم يونان 2024

وتم تطبيق صوم يونان النبي كأحد أصوام الكنيسة في عهد البابا إبرام ابن زرعة، البطريرك الـ 62 من بطاركة الكنيسة، وقام بتطبيق صوم يونان لمدة ثلاثة أيام ليعبر عن توبة أهل نينوى بعد أن قاموا بالعديد من الأفعال الشريرة، بحسب قصة يونان النبي، فمنذ جلوس البابا الـ 62 وهو يصوم هذا الصوم فاقتدى به الأقباط.

وتختلف مدة صوم يونان بين الكنائس الأرثوذكسية حيث تصومه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والسريانية لمدة ثلاثة أيام، فيما يصومه الأرمن الأرثوذكس 5 أيام ولا يعترف به الروم الأرثوذكس.